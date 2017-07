Vitz 2001 à Djibouti

A vendre Vitz 2001 en tres bon etat et avec des suspensions avant eleve.

Immatricule d 66, clim en bon etat avec assurance et tout.

Merci de me contacter.

850 000 FDJ

77-09-31-92

Véhicules, Voitures

il y a 2 heures

