Visite au day 2 jours à Djibouti

Il fait 24°C à dans les montagnes du DAY.

Fuyez la chaleur de Djibouti et venez passer 2 jours au prêt de la forêt du Day à 1750 m d’altitude.

Au menu du campement :

-Chambre-toukoul aménagé et très propre (Daboyta)

-WC et douche avec eau courante fraiche (y compris électricité 24h/24)

-Restauration inclus (petit déjeuner, déjeuner et diner)

-Randonnée en montagne (1750 m d’altitude)

-Visite de la forêt du Day

-Etc..

Tarifs :

-8000 FD/personne

-Transport : 3000 F (aller-retour avec un 4x4 confortable)

-Possibilité de discuter pour un tarif de groupe (minimum 5 personnes)



Responsable : Med ADANI

