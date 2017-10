Villa triplex au Salines avec vue sur le port de Djibouti et la mer à proximité du nouveau centre commercial ALBAWADI à Djibouti

Loue villa Triplex F6 au Salines Nord avec vue sur le port de Djibouti et la mer.

A proximité du complexe ALGAMIL et du nouveau centre commercial albawadi

Cette villa qui se trouve dans un endroit sécurisé est composée :

-RDC :

o 1 grand salon ;

o 1 chambre

o 1 grande cuisine ;

o 1 salle de bain.



-1er étage:

o 1 chambre parentale avec dressing et salle de bain;

o 2 chambres avec salle de bain.



-2éme étage:

o 1 chambre avec dressing et salle de bain;

o 1 kitchenette;

o 1 grande terrasse.



Cette villa pratiquement neuve est équipée d’un réservoir d’environ 4 000 litres et d’un suppresseur.



Loyer mensuel : DJF 290 000



Libre à partir du 15 novembre 2017



Tél : 77 86 89 16

