Villa neuve avec un prix exceptionnel légèrement négociable à Djibouti

Nous mettons en vente notre villa situé a Barwako 120 m2 F5 avec deux toilette.

Cette villa est composé d'un étage de deux chambres et le rez-de-chaussé avec un grand salon et deux chambres.

Une visite est possible a tout moment.

