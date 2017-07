Villa duplex toute neuve à louer Cité Wadajir 3 à Djibouti

Une villa duplex R+1 toute neuve, F6;

- Au rez de chaussée 1 grand salon, une chambre invité, Une toilette, une cuisine équipée, Parking, cour de service avec toilette pour gardien.

- À l'Étage une chambre parentale avec toilette et dressing, + 2 autres chambres dont une avec placard intégré, toilette. Et une dernière chambre à la terrasse avec vue sur mer.

-2 réservoirs d'eau (1 au sous sol de 10000litres et 1 autre de 1200litres sur la terrasse).

Cité Wadajir 3

Accès à la route de Venise.

Partager cette page whatsapp



email