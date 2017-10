Villa duplex a louer Salines Ouest à Djibouti

Je loue une villa duplex F7 composé de :

-1 salon+ salle a manger

- 6 chambres

-1 cuisine

- 4 toilettes

Accompagné d'un réservoir pouvant contenir 5000L et 5 climatiseurs installés.

Se situant a côté de l'institut africain de djibouti , Salines Ouest .

Pour plus d'informations veuillez me contacter sur mon numéro

