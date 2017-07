Villa à Louer - Villa for RENT Lootah Village Haramous à Djibouti

English :

A luxurious new villa near the sea with four bedrooms plus an additional large living room with inside parking place for three cars. The villa is located at luxurious place in Lotah Village Haramous. Its under secured and restricted area with CCTV and security guards 24H/7J.

-4 bedrooms

-1 living room 42m2

-3 bathrooms

-Kitchen room

-Living area 220m2

-Terrace 110 m2

-2 Balconies

-Inside parking for three cars

-Hot Water and cool water available

-Fallback water tank 3000L

-Free Maintenance service 24/7J



Francais :

Une nouvelle villa luxueuse près de la mer avec quatre chambres plus un grand salon supplémentaire avec un parking intérieur pour trois véhicules. La villa est située dans un endroit luxueux à l’interieur de Lotah Village Haramous. Le village est sécurisé dans une zone restreinte avec CCTV et agent de sécurité 24h/7j.

-4 chambres à coucher

-1 salon 42m2

-3 salles de bains

-Salle de cuisine

-Surface habitable 220m2

-Terrasse 110 m2

-2 balcons

-Parking intérieur pour trois voitures

-Eau chaude et eau froide disponible

-Reservoir d’eau 3000L

-Service Maintenance gratuit 24/7J

