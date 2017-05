Villa a louer cité Hodan 2 à Djibouti

Je loue ma maison qui se situe à Hodan 2 composé de 4 chambre 2 toilette une grande cuisine, une grande terrasse, un parking pour la voiture et de 2 grande véranda. Maison neuve et très spacieuse. Personne intéressée a Me contacter.

