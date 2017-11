Villa à louer au Heron à Djibouti

Je mets en location une villa de type F4 au Heron à quelques pas du HCR.

Elle comprend une grande cour ( partie jardin et partie parking ) , 1 grand salon avec baie vitrée sur le jardin , 3 chambres, 2 salles de bain ,une cuisine et une terrasse.

2 réservoirs d'eau et un groupe électrogène sont à disposition.

Le prix est de 350 000 négociable selon le contrat.

