Villa à louer à Wadagir2 in Djibouti à Djibouti

Villa à louer dans Wadagir 3 se compose de 10 chambres, de six chambres dans la partie supérieure et au bas des quatre chambres

Et quatre toilettes et cuisines équipées.

Il contient quatre climatiseurs et 2 salons et chambres à coucher et salles à manger ainsi qu'un générateur électrique

Le prix est 400 000

Partager cette page whatsapp



email