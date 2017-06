VILLA 300 m2 "Haramous Village-LOOTHA" entièrement meublée et équipée à Djibouti

VILLA 300 m2 "Haramous Village-LOOTHA" entièrement meublée et équipée à Djibouti

VILLA 300 m2 "Haramous Village-LOOTHA" entièrement meublée et équipée



Villa en face du lac sans vis-à-vis à louer sur un terrain de 300 m², dans une résidence fermée. Cette villa est entièrement meublée et équipée ,Elle comprend :



Au rez de chaussée : Un grand salon marocain, Une cuisine, Une salle de bain, et Deux grands jardins.



A l'étage : deux chambres dont une suite parentale et deux salles de bain.



Disponible à partir du 1 Juillet 2017

Partager cette page whatsapp



email