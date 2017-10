Vide grenier à Djibouti

Bonjour chers internautes, j organise un vide grenier à partir de lundi 30 octobre 2017. Les affaires disponible dans ce grenier sont:

. Une table à manger avec 6chaises à 25 000

. Une gazinière à 25000

. Une radio avec ses baffes a 5000

. Des rideaux à 2000 pièces

. Des peaux de fleur à 5oo

. Des objets de décoration à 1000

. Un drap pour un lit double à 3000

. Un ensemble pour qaaci cas un tapis, un rideaux et ensemble de 12 couettes et 3 fourache le tt en vert à 20000fdji

. Et autres

Venez nombreux le tout à négocier .

Partager cette page whatsapp



email