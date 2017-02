Ventes 5 Jeux PS4 à Djibouti

Je mets en vente 5 jeux PS4 quasi-neufs , dont un jeux qui est dans son emballage d'origine ( c'est a dire qu'il n'as jamais été utilisé) . Ces 5 jeux sont composés de jeux d'horreur de jeux d'actions et de jeux d'horreurs, qui vont tiendront en haleine pendant des nuits entières.



_ Batman Arkham Night (voix francais)

_ Until Dawn ; (voix francais) , dans son emballage d'origine jamais utilisé

_ The Order 1886 ; (voix francais)

_ Zombie Army Trilogie ; (voix francais)

_ The Evil Within ; (voix anglais)



Je vends les 5 cd ps4 au prix record de 19 500 fr , vous ne trouverez aucun magasin avec ce prix. Envoyez moi un email si vous etes intérréssé avec v. Pas sérieux s'abstenir svp , merci.

19 500 FDJ

Multimédia, Consoles, Jeux vidéo

il y a 10 heures

