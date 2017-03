Vente Toyota corolla 2016 à Djibouti

Toyota Corolla 2016. European standard. Brand new almost 200km.

Exterior Color: White

Interior Color: Gray

Transmission: 6 Speed Automatic

Drivetrain: 4 Wheel drive

If seriously interested only Please contact me.

77-86-11-48

