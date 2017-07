Vente Kia Sorento à Djibouti

Bonjour je vend ma Kia Sorento. Elle est en parfaite état avec plusieurs changements du côté fare avant et code fare xénon couleur blanc, du côté système audio écran plat et systeme boomer avec amplificateur. Le seul problème c'est le turbo qui m'a lâché elle est très bien entretenue depuis . La raison pour laquelle je la vend est que j ai acheté une toute nouvelle voiture neuve. Le prix n est pas exagéré vue qu une pièce lui manque. C est une idée parfaite pour une personne qui l'a veux comme pièces à rechanges. Elle est a prendre pour 400 000 . Possibilité de discuter du prix si intéressé. Ne pas rater cette offre. Appelez moi au numéro suivant

400 000 FDJ

77613150

Véhicules, Voitures

il y a 24 heures

Partager cette page whatsapp



email