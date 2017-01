Vente immobiliere batiment de deux appartements, lotissement Gabode 4 à Djibouti

Bâtiment de deux appartements de F 4 chacun. Sis au lotissement Gabode 4.

Accessibles sur deux voies et comprenant chacun 3 chambres et un Salon, 2 WC, salle de bain, cuisine, parking de 50 m2 et une cour de 30 m2, une terrasse couverte au 2ème étage. Groupe électrogène, réservoir d'eau,

