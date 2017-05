Vente groupe électrogène à Djibouti

Profitez dès maintenant de notre offre de groupes électrogènes automatiques et économique :

- Moteur Japonais Kubota (Made in Japan)

- Alternateur Mecc Alte

- 30% de réduction sur le prix (si vous trouvez moins cher et même qualité apportez nous le devis et nous s'alignerons sur le prix)

- 12 mois de garantie*

- 6 mois de maintenance gratuite*

- Possibilité de paiement en 3 fois*



*(voir les conditions sur place)



Pour plus d'information sur cette offre contactez nous.



Offre Limitée - Quantité limitée

Partager cette page whatsapp



email