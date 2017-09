Vente et création de logiciels et de site web à Djibouti

Si on a pris l'indépendance en 1977, j'espère qu'il est temps aussi de se libérer à la dépendance des programmeurs ou consultant Informatique venu d'ailleurs parce que le jeune du pays vient de rentrer pour vous servir selon vos besoins et de vous proposer de logiciel et de site web développer sur la dernière technologie. Les différents logiciels disponibles sont les suivants : Gestion d'hôtel, Gestion de restaurant, Gestion des employées, Gestion de stock, Gestion de l'hôpital et un ERP qui regroupe plusieurs logiciels(Hôtel, Restaurant et Employée).

Si votre besoin est different ou autre n'hésitez pas à nous contacter.

Notre objectif est de vous servir donc tout est négociable.

