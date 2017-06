Vente d’un terrain de 455m2 à Haramous à Djibouti

Si vous êtes intéressés par un terrain de 455m2 à Haramous, merci de me contacter par email. Le terrain est situé à Haramous Sud :

-Sur un angle avec 2 façades sur la route

-Divisible en deux et même par trois

-Idéal pour un business ou une combinaison de business et de logement

Offre sérieuse me contacter uniquement par mail.

Immobilier, Terrain

il y a 7 heures

Partager cette page whatsapp



email