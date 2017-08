Vente des cremes "O’TENTIKA" à Djibouti

Nous vous proposons la nouvelle formule de la Crème pour le teint Fade Out O’TENTIKA qui est une crème de soins éclaircissant pour une utilisation le plus confortable sur le visage. Elle donne et maintient le teint plus clair, frais et satiné.Ce produit peut aussi être utilisé sur le corps.



Cette crème est originale et nous ramenons exclusivement de la France.



Nous sommes entrain de lancer une nouvelle commande.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter sur ce numéro ou laisse nous un message en privé.



Nous vous donnerons le prix en message privé.



Nous vous remercions en avance.

9 000 FDJ

77.81.91.77

