Vente de piéces détachées DEPOT MASSIDA à Djibouti

DESCRIPTION : QUANTITE PRIX A L'UNITE TOTAL



RIM WITH TIRE 385/68/R22.58 PCS 35 000FDJ 280 000

RIM R22.5 50 PCS 10 000 500 000 RIM WITH TIRES (NEW) 445/65/R22.5 10 PCS 49 000 490 000

RIM R16 (USED) 5 PCS 25 000 125 000

TIRES (NEW) 300 R15 5 PCS 30 000 150 000

TIRES (NEW) 275/80/R188 PCS 32 000 256 000



ASSORTED PARTS AND FILTERS FOR IVECO (STILL DO THE ITEMIZED COUNTING AND DETAILED 1 BOX OF FILTER, 1 CONTAINER OF IVECOPARTS - 300 000FDJ (Estimated)

