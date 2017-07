Vente de deux Bus et un mini bus à Djibouti

je vends deux bus dont un nouveau bus venu directement de l’étranger non utilisé et un mini bus num d'immatriculation 101 D 42 avec un prix abordable.

veuillez me contacter sur mon numéro de portable pour plus de renseignement.

disponible de suite.

