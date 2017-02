Vente de Chambre à Coucher en bon état à Djibouti

A Salam Aleikoum je met en vente des meuble de Chambre a couché en bon état pour un départ précipité.Veuillez me contacter si vous étés sérieux et interessé .Merci Veuillez de ne pas me contacter après 21 heures.

