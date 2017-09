Vente d'une Toyota Corolla à Djibouti

Je vends ma voiture Toyota corolla qui est en trés bonne état . Elle est automatique et climatisée.

Pour tout intéresser et pour avoir des informations supplémentaires veuillez me contacter .( pas serieux s'abstenir )

Merci

1 100 000 FDJ

77108195

Véhicules, Voitures

il y a 17 heures

