Salam aleikoum

vendons une petite maison propre et bien construite. Ideael pour couple ou personnes désirant vivre sans payer de loyer et investir pour leur futur. la maison se situe a quartier 7 plus précisément devant le maqame cheikh moussa a djaguo bouldhouq . Appeler le soir seulement apres 19 h

4 500 000 FDJ

21359076

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 4 heures

