Vente d'objet en tout genre pour cause de depart à Djibouti

-Chambre a coucher simple (lit double + armoire avec 3 Porte + des Rideau et tapis).



-chambre des enfants (2 lits + 1 armoire avec 2 Porte + 1 petit table avec chaise pour l'etude des enfants).



-2 different type de salon (1 qui est en forme U + tapis et Rideau pour 2 fenetre et un table en verre au milieu) + (1 salon en cuire en forme U + tapis et Rideau pour 2 fenetre).



- table a manger avec 6 chaise + 1 Frigo Samsung 2 etage + 1 machine a laver full automatic.



- 3 ecran plat (1 ecrans de 55 pouce + 1 ecrans de 43 pouce + 1 ecrans de 32 pouce).



-1 PS2 et 1 PS4 (avec toute game integré avec Les manette et toute autre file).



- DVD + DIGITAL + chaine avec emplie et 2 bafe + muxeur de jus.



- 4 air-condition (1 split de 2 chevau Samsung+ 2 split de 1.5 chevau Samsung et haier + 1 split de 1 chevau gree).



- 1 table pour Tele a fixer l'ecran plat.



- Des objet de jouer pour Les enfants.



- 3 matla qacii avec leur coverture + design Rideau qui va avec.



- des Rideau extra + couverture extra + des cadres pour Les decoration de la Maison.



- Inspiratory pour retire la salté des toute le tapis Dr la Maison .....etc.

Partager cette page whatsapp



email