vend d un bus de 25place à Djibouti

je vend un bus excellent et presque neuf qui a travaillé un ans et depuis je changé tous ce qui devrait être changé comme le radiateur,la peinture à été refait,le pneu,la batterie,disque d embrayages ainsi que les nécessaire voilà pour plus d informations veuillez me contacter

2 300 000 FDJ

25377679332

Véhicules, Voitures

il y a 5 heures

