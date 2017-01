vehicule toyota corolla à Djibouti

j'ai le plaisir de vous informer que je mets en vente un toyota corolla importé de l'europe récemment, berline avec 5 portes. je le vends à 1600.000fdj et je vous rappel également que je vous aiderai à finaliser la procédure d'immatriculation de manière très simple et très brève car je suis employé au service des immatriculations. veuillez me contacter au numéro suivant .

merci de votre aimable intention.

1 600 000 FDJ

77763882/77864639

Véhicules, Voitures

il y a 2 heures

