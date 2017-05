vehicule familiale kia carens 2 à Djibouti

véhicule en très bonne état

Avec climatiseur

Fenêtre et porte centraliser

Kilométrage : 79 000

Transmission : Manuel

Papier : Radd ok

Vignette 2017 ok

Assurance : 6 mois : expire le 15 novembre 2017

4 roue neuf avec une roue de secour nef

Idéal pour en faire un taxi

Prix: négociable

1 000 000 FDJ

77825625

Véhicules, Voitures

il y a 3 heures

