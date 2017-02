Véhicule 4x4 land cruiser à Djibouti

Je mets en vente un véhicule en bon état général, de type 4×4 et de marque Land Cruiser (modèle de l'année 2006 GX 105). Le véhicule est très bien entretenu et le compteur kilométrique affiche seulement 122.000 Km. Disponible tout de suite, son prix de vente est fixé à 3.750.000 Fdj.

Très belle opportunité à saisir rapidement.

Si vous êtes vraiment intéressés, prière de me joindre au numéro de téléphone suivant à tout moment de la journée : 77.83.83.03

Merci d'avance.

3 750 000 FDJ

77838303

Véhicules, Voitures

ven. 24 février

