urgent nous recrutons un supply chain à Djibouti

Une ONG internationale recrute un supply chain.

Missions:

Proposer et mettre en œuvre une politique de gestion des flux matières et produits.

Organiser et animer son (ses) équipe(s).

Activités principales :

Conception, mise en œuvre et suivi de la politique de gestion de production (plan directeur, système d'information, ...) et de distribution

Coordination des flux d'information logistiques entre les différents interlocuteurs internes (production, planification, distribution, achats...) et externes (producteurs, fournisseurs, grossistes...)

Arbitrage et réallocation des moyens / ressources (humains, financiers, délais, matériels...) en fonction des résultats et de la stratégie

Définition et optimisation du niveau des stocks, de la distribution et de l'entreposage en fonction du taux de service client défini

Planification des besoins en produits finis à partir des prévisions de vente et des stocks existants à long terme

Propositions d'amélioration et d'évolution de la chaîne logistique n Veille technique et technologique

Compétences:

Anticiper les évolutions du marché et des demandes de service

Coordonner la gestion des flux (marchandises, informations)

Argumenter sur les projets supply chain et convaincre à l'interne

Optimiser les méthodes et procèdes de supply chain (taille de lot, temps de cycle, stock de sécurité...)

Définir des priorités d'action et d'allocation de moyens / ressources / délais

Développer et entretenir un réseau professionnel logistique

Travailler en équipes pluridisciplinaires et éventuellement internationales

Communiquer, lire et rédiger des documents techniques, des rapports, des notes - en anglais. Niveaux de formation ou diplômes

Master 2

Ingénieur

Domaines de formation

Master 2 Logistique, Commerce, Gestion

Expérience:

Métier accessible aux personnes expérimentées dans ce domaine,minimum 2 ans .

La langue anglaise est nécessaire pour l'exercice de ce métier.

Si vous correspondez au profil,je vous prie de nous envoyer votre CV actuel sur cette adresse e-mail.

