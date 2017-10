unité centrale bureautique à Djibouti

MISE EN VENTE D'UNE UNITE CENTRAL BUREAU POUR UN PRIX JAMAIS VUS PROFITEZ EN. 3.4 GHz, 6 Mo de mémoire cache, Mémoire RAM: 4 Go, Disque Dur: 500 Go, Carte graphique: Intel HD Graphics, Graveur DVD, Ethernet 10/100/1000, 2x USB 3.0, 2x PS2, HDMI, Clavier et Souris USB

52 000 FDJ

77872090

Multimédia, Informatique

il y a 15 heures

