UNICEF Djibouti - Vente au plus offrant - Véhicule TOYOTA LAND CRUISER V8 à Djibouti

Le Bureau de l’UNICEF à Djibouti met en vente le véhicule ci-dessous :



MARQUE : TOYOTA

GENRE : LAND CRUISER

TYPE : VDJ200L

ENERGIE : DIESEL

PUISSANCE : 21CV

COULEUR : BLANCHE

ANNEE DE MISE EN CIRCULATION : 2008



Les personnes intéressées sont invitées à se rendre au bureau de l’UNICEF à l’adresse indiquée ci-dessous à partir du dimanche 8 janvier 2017 au mardi 17 janvier 2017 de 8 heures à 16 heures (sauf les week-end et jours fériés).

Le véhicule est destiné à la vente au meilleur offrant et dans l’état où il se trouve sans aucun frais supplémentaire de réparation. L’UNICEF ne pourra être tenu pour responsable de frais additionnels (réparation, livraison, etc..) de quelque nature que ce soit.



Les acheteurs auront un délai de 5 jours pour enlever le véhicule.

Les offres indiquant le prix proposé, l’adresse complète et une copie de la carte d’identité de l’acheteur doivent être déposées sous pli fermé au plus tard le jeudi 19 janvier 2017 à 16 :00 à l’adresse ci-dessous en mentionnant uniquement la référence « PSB N˚001/2017»



UNICEF DJIBOUTI

Villa Gamal A-Shami

LOT 68 – BP 583

TEL : 21314111/21314130

HERON

(00253)21314130

