Une société Djiboutienne recrute un(e) hôte(sse) d’Accueil (H/F) : à Djibouti

Une société Djiboutienne recrute un(e) Agent d’Accueil (H/F) :



DESCRIPTION TACHES:



- Vous aurez en charge l’ensemble du bon fonctionnement du salon de l’équipe en place, ainsi que du suivi des différents indicateurs.

- Vous assurerez l’image de marque de la société.

- Vous êtes réactif, dynamique, efficace et organisé.



PROFIL:



- Vous êtes titulaire d’un diplôme en hôtellerie

- Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins deux années dans une fonction similaire.

- Vous maîtrisez impérativement la langue Française et Anglaise, la maîtrise d’autres langues étrangères sera considérée comme un atout pour votre candidature.

- Vous êtes flexible, dynamique, souriant(e) et accueillant(e).

- Une tenue de service standard est exigée.

- Travail en continue selon le planning.

- Idéalement, vous disposez d’un véhicule personnel.

- Autonomie, organisation et réactivité sont les compétences que nous attendons pour ce poste.

- Avant tout passionné(e) par votre métier, votre esprit d'équipe et votre polyvalence sont des qualités qui feront la différence !



Si vous correspondez au profil, veuillez nous faire parvenir dès à présent votre CV actualisé à l’adresse suivante: souban@ea-cs.net.

Seules les candidatures répondant strictement aux critères seront prises en considération et traitées en toute confidentialité dans les meilleurs délais possibles.

Partager cette page whatsapp



email