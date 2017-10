Un lot de matériels d'informatique à négocier à Djibouti

Je vends des matériels d'informatique :

- 3 central

- 2 onduleur un petit et un grand

- 1 écran

- 1 fax-telephone

- 1 scanner

- 1 clavier

- 2 souri

- 2 haut-parleur

Et plein de câble et autres choses

50 000 FDJ

77830332

Multimédia, Informatique

il y a 6 heures

email