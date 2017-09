un four a vendre à Djibouti

bonjour, je vend un four que je utilisai que simplement une seul fois ,

je le vend parce que je n'ai plus besoin.



si vous avais besoin d un four veuillez contacter ce numero et le prix est négociable.

1 FDJ

77878813

Maison, Décoration, Electroménager

il y a 2 heures

