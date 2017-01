Un collier et une bague en argent à Djibouti

Bonsoir,

Je mets en vente mon collier en argent (Chaine) pour des raisons personnelles.C'est écris en mon nom avec un signe d'infini~.je l'ai acheté il y a presque 3 semaine.Vous pouvez acheter et l'amener chez un bijouterie afin qu'il puisse la découper à la forme et au nom que vous le souhaitez.La chaîne est longue et je l'ai acheter à 12000 Fdj à l'infini +mon nom.Et le bac à 5000 fdj.

En tout, je vous les vend à 16000 fdj les deux (la chaîne+le bac).Si vous sollicitez une photo,je vous l'envoie en privé.

Pour plus amples informations,veuillez me joindre sur mon mail.

Pas sérieux, s'abstenir!

Merci d'avance.

16 000 FDJ

