Un boulanger d'expérience à Djibouti

Salut tout le monde ! Je m'appelle Ali et je suis un boulanger d'expérience trop douer et dynamique. En effet, j'ai travailler comme boulanger a la base française à Djibouti qui a mise fin a la boulangerie. Pour ne pas gaspiller cette expérience en veine, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis disponible après 14 heure et voici mon tél ci-dessous.

Partager cette page whatsapp



email