Un bon appartement au meilleur prix à Barwako à Djibouti

C'est un appartement du premier étage situé à Barwako à côté d'une mosquée et tout près de la route.Cet appartement est bien construit, marbré et constitué de 3 grandes chambres une cuisine, une toilette, un balcon et une terrasse.

NB: Cet appartement sera disponible à partir du 01/09/2017

