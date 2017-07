Troupeau de 40 chevres à Djibouti

Vends un troupeau de 40 chevres presque toutes femelles et de tout agées. Environ 20 sont des mères porteuses donc moitié sont enceintes. 10 sont des jeunes presque prètes à porter et environ 10 des petites en sevrage. Prix est de 11 000f dj / chèvre c'est un cadeau. Prix est non négociable. Investissement rapidement rentable avec deux portées par an. Achat partiel non possible.Troupeau visible à coté de restaurant Jules Verne à l'aviation vers 18h30. Contact au numéro suivant dans l annonce.

