travail d'été à Djibouti

je suis un jeunne djiboutien agé de 20ans je cherche un emploi pendant le vacance c'est a dire de juin a septembre je suis titilaire d'un bac scientifique et bac+2 en licence informatique et mathématique mon cv et ma lettre de motivation seront fournie dés que vous me contacter merci en avance

