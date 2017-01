Travail à temps partiel Administration à Djibouti

Bonsoir, je suis a la recherché d'un travail a temps partiel de reference les matins dans les transitaires. J'ai beaucoup d'experience dans les domains logistics et transport parce que actuellement je travaille dans un departements de transports les Apremidis . Donc, quiconque interesse' a mes services en tant que Administrative pourrai me contacter sur mon cellulaire. Thank you so much.

Partager cette page whatsapp



email