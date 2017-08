Tractor Head, IVECO Stralis AT440S43 4X2 à Djibouti

Salaam, A vendre IVECO Stralis AT440S43 4X2 en bon état. 713.000km importé l'Europe, jamais roulé à Djibouti.

Engine 430 Hp Euro 3

Engine type F3AE0681D*B

Configuration 4X2

Cabin Active Time

Gearbox Manual

Number of gears 16 Gears

Fifth wheel height 117 Cm.

Wheelbase 380 Cm.

Max. front axle load 7500 Kg.

Fuel Diesel

Amount of fuel tanks 1

Tacho Analog.

Front suspension Spring

Rear suspension Air

Rear axle Single

Veuillez nous contacter au numéro suivant pour toute information.

Merci,

2 600 000 FDJ

77866246

Véhicules, Voitures

mer. 30 août

Partager cette page whatsapp



email