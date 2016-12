toyota yaris verso à Djibouti

Salam ,

je vend une voiture Toyota yaris verso très propre ,climatisé et en plus diesel. Spacieuse a l'intérieur. la voiture est en route vers Djibouti alors si vous êtes intéressé il y a un prix jusqu'au port de Djibouti (avec en prime votre nom sera inscrit sur la carte grise) ou un autre prix après le port

donc c'est par tel qu'on discutera.

530 000 dj (aucune discussion a moins de 500 000 dj) avant port

apres port on verra .

77825796

