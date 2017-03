Toyota Yaris Sedan modele 2015 à Djibouti

A vendre ma toyota acheté neuve a Dubai en Mars 2015, modèle: Yaris sedan 1.3 L automatique , essence, très économique avec indicateur de consommation en carburant, moteur vvt-i très "nerveux "

avec option: vitres électriques , radar d'aide au stationnement avant et arrière , camera de recul intégrée, rétroviseur intelligent anti-reflet.

kit de sécurité et de premier secours; climatisée, lecteur de cd/dvd USB 7" tactile,avec réglages et sonorisation spécifique: amplificateur intégrée haute fidélité avec paramètres vidéos/audio réglables, bluetooth pour le tuner radio et kit pour le téléphone mobile (appel, music, gps ...)

couleur: Bleu clair, peinture métallisée.

feu anti-brouillard.

peinture anti-rouille en bas.

intérieur clair beige avec housse en cuir beige. bien entretenu.

kilométrage: 29000km

2 600 000 FDJ

77328485

