Toyota yaris modèle 2007 très bon état général à Djibouti

Salam alaikoum je mets en vente une voiture Toyota yaris modèle 2007 en très bonne état presque comme neuve importe de dubai. Elle a un kilométrage de 69500km, elle carbure en essence très économique, la boîte de vitesse est automatique, la couleur de la voiture " bleu turquoise ". La voiture dispose de tous les papiers à savoir Carte grise, Rad, Assurance six mois, Vignette 2017, Plaque D69. Le contrôle technique a été effectué le filtre à air est presque neuf, le filtre à huile et l'huile du moteur aussi sont neufs, comme bonus la voiture est bien décoré à l'intérieur et un batterie nouveau de 50A le prix est négociable et venez nombreux IN SHAA ALLAH ASALAMA ALAIKOUM WA RAHMATOU ALLAHOU WA BARAKATOU.

1 400 000 FDJ

77662225

Véhicules, Voitures

il y a 10 heures

