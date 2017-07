Toyota Yaris modèle 2006 à Djibouti

Toyota Yaris modèle 2006, transmission automatique avec tout confort comme neuf.véhicule en version essence plus dynamique bien construit et bien équipé conduite parfaite et en bon état.

1 100 000 FDJ

77345275 ou 77653945

Véhicules, Voitures

il y a 14 heures

