Toyota Yaris Hatchback European Model à Djibouti

Toyota Yaris modèle Européen full options, importé de Londres, jamais roulé à Djibouti.

Couleur Silver Argent

Moteur 5 chevaux neuf n'ayant roulé que peu de distance

Transmission de vitesses automatique

Climatisation parfaite

Caméra de marche arrière (adaptée à la vision nocturne), écran DVD player, USB, Bluetooth, etc ...

Intérieur bien décoré

+5 roues de réserve

Vitres électriques, celles de la seconde cabine fumées.

Contactez moi si vous êtes intéressé pour plus d'informations.

Prix Non Négociable !

1 230 000 FDJ

77609769

Véhicules, Voitures

il y a 14 heures

