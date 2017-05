toyota yaris à Djibouti

Je met en vente ma voiture climatisé et en très bon état avec un prix attractif.

Les caracteristiques sont les suivantes:

Boite de vitess automatique

Carburant essence

Année 2007

Kilometrage 119000 km

couleur rouge

demarrage à distance



ma voiture n'as aucun problème mécanique elle roule parfaitement. J'ai décider de la vendre simplement pour acheter un 4x4 mais ce n'est surtout pas pour des raisons mécaniques particulieres.



Veuillez me contacter au numero suivant pour toute renseignement complémentaires et pour une éventuel visite. N’hésitez pas car je suis prêt à dimuner le prix pour les gens serieux.



je vous remercie d'avance



cordialement

