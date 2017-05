toyota yaris 2009 à Djibouti

bonjour,

je met en vente une voiture Toyota yaris 2009 en très bon état en circulation depuis 5 mois a Djibouti importé de Dubaï, Moteur essence

RAD OK- Vignette 2017 OK- Assurance OK.

1 300 000 FDJ

77632131

Véhicules, Voitures

il y a 12 heures

